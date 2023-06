Communiqué "Une opposition constructive mais vigilante et intraitable au Tampon"

Communiqué de Nathalie Bassire, députée de la 3e circonscription et élue de l'opposition au Tampon - Publié le Dimanche 25 Juin 2023

Lors du conseil municipal du Tampon ce samedi 24 juin 2023, le groupe ENSEMBLE a voté pour la majorité des affaires concernant notamment les créations d’emplois, la commande publique locale, les subventions aux associations et les différents événements.



Toutefois, nous refusons de donner quitus de sa gestion au maire, car elle n’est pas la meilleure à nos yeux, ce qui justifie notre abstention lors du vote du compte administratif 2022.



Fidèle à notre position constante, nous avons voté contre le dossier relatif au projet pharaonique et écocide de Parc du Volcan qui n’est aucunement une priorité pour la population tamponnaise, affaire qui a d’ailleurs été rajoutée sans respecter le délai légal de 5 jours francs entre l’envoi de la convocation et l’ordre du jour d’une part et la date de la séance d’autre part.



Une députée qui vote les lois ne saurait en effet cautionner un maire souvent « hors la loi » ...



Enfin, nous sommes profondément choqués de constater que dans l’affaire relative aux créances irrécouvrables les noms et prénoms des enfants, dont les parents n’auraient pas payé les factures de cantine scolaire, soient affichés et ainsi jetés en pâture : quelle indignité, quelle ignominie de la part de la majorité municipale !