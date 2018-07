Une opération zéro déchets menée à la plage de l’Hermitage

Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) prévoit plusieurs actions pour sensibiliser au pique-nique zéro déchets. Avec un accent mis sur certains lieux très fréquentés par les usagers. L’une de ces opérations se déroulera le mercredi 1eraoût à la plage de l’Hermitage, dans la ville de Saint-Paul.



Le TCO souhaite ainsi rencontrer les pique-niqueurs afin de vérifier leurs connaissances des règles de bonne conduite et des consignes à respecter. Autre objectif de la manifestation : effectuer un rappel des règles. Et aussi d’inciter à ne pas laisser de déchets sur place et à utiliser des équipements durables pour la vaisselle et les couverts.



L’occasion également d’expliquer pourquoi les poubelles sont supprimées sur d’autres sites.



Découvrez ci-dessous le programme de ces manifestations organisées dans les cinq communes du TCO :



Dimanche 29 juillet à la Forêt de Trois-Bassins

Mercredi 1er août à la Plage de l’Hermitage à Saint-Paul

Samedi 4 août sur le front de mer du Port et au Parc Rosthon à La Possession

Dimanche 5 août à l’aire de Stella de Saint-Leu