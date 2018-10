Une opération remorquage de la baleine juvénile va être tentée

Une nouvelle tentative pour sauver la baleine juvénile échouée sera tentée ce mardi matin. Selon Laurent Mouysset de l'association Globice, une opération de remorquage va être tentée ce jour. Assurément l'opération de la dernière chance.



L'intervention d'une grue a vite été écartée ce matin, du fait de la configuration des lieux. Une fois sanglé, le cétacé "sera remorqué par un bateau". C'est un bateau du chantier de la NRL qui sera réquisitionné pour cette opération insolite. Objectif : l'amener le plus loin au large.



Globice, en charge du réseau échouage, pilote le dispositif de remise à l’eau du cétacé et les services de l’État (direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) et le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), sont mobilisés pour faire de cette nouvelle tentative un succès, même si l'état de santé de la baleine pose encore question. A-t-il réellement la force pour se déplacer à nouveau au large ? Hier, ce ne sont pas deux échouages qui ont été constatés mais quatre, précise Laurent Mouysset.



A 8H30, les plongeurs étaient sur place pour tenter d'évaluer la nouvelle prise de risque à laquelle ils seront confrontés dans les prochaines heures, avec la difficulté supplémentaire, par rapport à hier où ils étaient relativement abrités dans la crique artificielle de la Grande chaloupe, d'être soumis au flux et au reflux incessant de la mer.