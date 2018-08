<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Une opération de lutte contre la dengue menée à Saint-Paul Enrayer une fois pour toute l’épidémie de dengue en cours à La Réunion. Voici l’un des objectifs de l’action de sensibilisation organisée ce vendredi 24 août 2018 au marché forain saint-paulois, sur le front de mer. Comment alerter le public présent ? En allant à sa rencontre.

Une mission confiée à plusieurs volontaires en service civique recrutés par la Mairie de Saint-Paul. L’Agence régionale de Santé-Océan Indien (ARS-OI) les formaient à la prévention pour lutter contre la dengue. Deux de ces cinq volontaires saint-paulois présents informaient la population au marché en distribuant des flyers. Et en détaillant également les dispositifs et les bons gestes à adopter pour vaincre ce virus.



Une opération menée à proximité du stand de la Mairie installé au Quai Gilbert. Des volontaires renforcés par l’aide des bénévoles de la Plateforme d’intervention régionale de l’Océan Indien de la Croix-Rouge française (PIROI) et les agents de l’ARS.



Une initiative à laquelle participent le sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Tainturier, et le Maire de la Ville, Joseph Sinimalé. Le moment pour eux de relayer les mêmes messages de prévention. L’épidémie se maintient en effet malgré l’hiver austral. Le premier magistrat appelle à la mobilisation de tous les acteurs. Il s’agit d’un dossier à traiter en profondeur selon lui.





Regardez l’intervention en vidéo du Maire de Saint-Paul Joseph Sinimalé



« Ce virus est devenu une cause nationale pour nous tous, y compris à Saint-Paul. Saint-Paul, l’État, l’ARS, la Région, le Département, le TCO et les communes doivent s’unir et mettre tous les moyens financiers et matériels afin d’alerter le ministère de la Santé sur cette épidémie », affirme-t-il.



Après plusieurs discussions avec les bénévoles et les volontaires présents, le sous-préfet Olivier Tainturier souligne l’urgence de se mobiliser même si les cas déclarés baissent dans le département. « C’est tous ensemble contre la dengue. On est sur un palier. On n’arrive pas à éradiquer la dengue et on craint un rebond avec le retour de l’été austral », alerte le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Paul.



Visionnez en vidéo la prise de parole du sous-préfet de Saint-Paul









Une nécessité en raison des 32 nouveaux cas de dengue diagnostiqués dans l’île du 6 au 12 août derniers. 7 étaient comptabilisés dans la commune saint-pauloise. Le nombre total des cas s’élève à 6 476 à La Réunion. Encore une fois, répétons-le: Ne laissons pas la dengue passer l’hiver !

Afin de renforcer l'opération destinée à alerter les Réunionnais sur les mesures préventives de lutte contre le virus, le préfet de La Réunion chargeait la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) de lancer un appel à candidatures des jeunes volontaires en service civique. Leur mission : effectuer de la prévention auprès des communes les plus exposées. Comme ce vendredi à Saint-Paul.

Une nouvelle opération Vide Fond de Cour se tiendra d'ailleurs lundi prochain dans plusieurs quartiers saint-paulois. Au Guillaume, à Bellemène et à Bois Rouge.





