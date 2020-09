Une opération de déminage déployée à St-Denis

Les forces de l’ordre ont reçu une alerte à la bombe artisanale ce lundi matin. Une opération de déminage a été déployée, rue de l’Anjou à Saint-Denis (à proximité de l'Université et du Conseil Régional).



Un périmètre de sécurité a été mis en place et les habitants à proximité ont été évacués.



"Le danger a été écarté", a indiqué la police vers 13h.



Plus d'informations à venir



Régis Labrousse sur place