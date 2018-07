Une opération contre la dengue menée à Plateau Caillou

Ce vendredi matin 27 juillet 2018, une opération de lutte contre la dengue, baptisée «Vide Fond de Cour», a été menée dans le quartier de Plateau Caillou. Une action effectuée dans le quartier de la ville de Saint-Paul en partenariat avec le Territoire de la Côte Ouest (TCO) et l’Agence régionale de santé Océan indien (ARS-OI).



Objectif : enlever le maximum d’encombrants et poursuivre la lutte contre les moustiques afin d’éviter la formation des gîtes larvaires. La sous-préfète chargée de la cohésion sociale et de la jeunesse, Isabelle Rebattu, a accompagné sur le terrain Joseph Sinimalé, le maire saint-paulois et président du TCO, Nadine Sevétian, élue du quartier, et Virginie Peron, élue déléguée à l’Environnement. Tous ont accompagné les équipes de l’ARS lors de leur intervention.



L’occasion de rencontrer et de sensibiliser les habitants aux bons gestes à adopter afin d’éviter la prolifération de l’épidémie. 6252 cas de dengue ont en effet été confirmés dans toute La Réunion.



Joseph Sinimalé en appelle d’ailleurs à l’État afin de : « S’attaquer à la propreté des ravines. » « Il faut anticiper, comme pour la canicule en Métropole et mettre les moyens nécessaires. Je plaide pour un plan Ravines pour le TCO et St Paul ! », lance-t-il. D’après le maire de Saint-Paul, le nettoyage des ravines apparaît comme une priorité.



La sous-préfète Isabelle Rebattu promet d’ailleurs de transmettre sa demande au nouveau sous-préfet de Saint-Paul dont la prise de fonction est prévue pour ce lundi 30 juillet.



Les autorités sanitaires rappellent les recommandations en vigueur à appliquer par tous : notamment après les pluies, éliminer les gîtes larvaires en vidant tout ce qui peut contenir de l’eau, se protéger et protéger son entourage contre les piqûres de moustiques, particulièrement durant cette période de vacances qui favorisent les déplacements dans l’île.



Comment se protéger de la dengue ?



Eliminer et jeter tout ce qui peut contenir de l’eau pour empêcher les larves de se reproduire.



Se protéger des piqûres de moustiques :



Utiliser des répulsifs et des vêtements imprégnés d’insecticides.

Porter des vêtements clairs et couvrants (manches longues, pantalons, chaussures fermées).

Utiliser une moustiquaire pour les nourrissons et les personnes alitées en journée.

Dans les habitations : utiliser des diffuseurs électriques, moustiquaires aux fenêtres…