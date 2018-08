Une opération anti-moustiques à La Plaine

Les habitants du quartier ont dû présenter leurs encombrants la veille au soir de ce jour de collecte ou le lundi 6 août, avant 4h30 du matin. Ils ont été invités à se débarrasser de tous les déchets volumineux (meubles, ferrailles, robinetterie, lavabos, gros morceaux de plastique, vitrage, vélos, tapis, gros ustensiles de cuisine, etc). De véritables nids à moustiques, vecteurs du virus.Un autre « Vide Fond de Cour » aura lieu ce jeudi 9 août 2018 dans le secteur de Gayet à Saint-Gilles-les-Hauts. Là-aussi, les habitants doivent présenter leurs encombrants la veille du jour de collecte ou le jour même avant 4h30 du matin. Des actions du même type se sont aussi déroulées à La Plaine dans le secteur de l’Église le 2 août et le 27 juillet à Plateau Caillou Pour rappel, 6.345 cas de dengue ont été diagnostiqués à La Réunion depuis le début de l’année 2018. Les cas déclarés continuent de baisser mais l’épidémie se maintient et se diffuse toujours dans l’île. Comme le prouve les 19 nouveaux cas diagnostiqués à Saint-Paul, du 16 au 22 juillet.La préfecture et l’ARS viennent de lancer une campagne baptisée « Ne laissons pas la dengue passer l’hiver ». Objectif : encourager la mobilisation de tous (pouvoirs publics, communes, intercommunalités, RSMA, population …) durant l’hiver afin d’endiguer la propagation du virus et empêcher une épidémie de grande ampleur en été.