Une œuvre de street art recouverte d'un tag raciste à St-Gilles

Une œuvre réalisée à Saint-Gilles les Bains par deux street artistes a été recouverte d'un message à caractère raciste. Par Marine Abat - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 15:43 | Lu 3051 fois

Mauvaise surprise ce mercredi matin, à Saint-Gilles les Bains. Deux artistes ont découvert leur oeuvre vandalisée et recouverte d'un message à caractère raciste : "Fuck Invaders", peut-on lire (invaders signifiant "envahisseurs") sur leur fresque réalisée sur commande sur un mur d'habitation. Le tout accompagné d'un "charmant" message...



"J’étais très surpris, ça ne m’était jamais arrivé. J’ai pourtant peint dans de nombreux endroits du monde et de l’île", réagit Charles Foussard, qui était accompagné de l'artiste Yann Legall pour égayer ce pan de mur. Un travail réalisé sur un après-midi entier, vandalisé au cours de la nuit avant même d'avoir eu le temps de sécher.



Pour les street artistes, hors de question de laisser un tel message trôner plus longtemps. Les deux camarades se sont donc de nouveau attelés à la tâche ce matin. "J'y ai rajouté un personnage transparent et masqué avec une couronne sur la tête en référence à l'écrit de notre vengeur masqué et une soucoupe volante en référence à l’annotation "invader" à côté de mon nom", explique Charles Foussard. Un joli pied de nez.





