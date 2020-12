Société Une nuit encore pluvieuse à La Réunion

Selon les prévisions de Météo France, les précipitations vont continuer cette nuit dans le Nord-Est. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 15 Décembre 2020 à 18:19 | Lu 1347 fois

Les prévisions de Météo France: Journée pluvio-orageuse à La Réunion





A la Réunion, après un début de journée clément, les averses venues de la mer ont gagné l'est de l'île puis l'ensemble du département sans exception.



Les cumuls les plus importants (30-50 mm en 12h) ont principalement concernés les hauts du nord-est, de la Possession au Volcan.



Demain, après une nuit humide dans le nord-est, les averses seront moins fréquentes, mais garderont encore un caractère estival notamment dans les hauts du sud-ouest l'après-midi.







