Société Une nouvelle vélorution à St-Denis le samedi 17 juin

Une nouvelle "vélorution" est organisée par le collectif des "Dyonisiens à vélo" le samedi 17 juin. Un événement qui vise notamment à promouvoir les modes de circulation doux. Par N.P - Publié le Samedi 10 Juin 2023 à 15:20

Le communiqué :



Samedi 17 juin, le collectif des « Dionysiens à vélo », avec le soutien du CRUB, vous invite à la 4ème Vélorution de Saint-Denis qui partira à 14h de la médiathèque François Mitterrand et au "village Velo" qui se situera devant la médiathèque de 14h à 17h30.



Si vous aussi, vous souhaitez faire entendre votre voix en faveur du vélo, rejoignez-nous le samedi 17 juin à 14h devant la médiathèque François Mitterrand (avenue du pape Jean-Paul II, quartier de la Trinité) ! La Vélorution s'élancera ensuite pour une boucle encadrée et sans voiture, de 7 km à travers les quartiers des Camélias, de la Source, de la Providence et du centre conformément à la déclaration en préfecture. Un village Vélo accueillera les participants et les curieux devant la médiathèque avec de nombreux stands autour du vélo et des mobilités douces de 14h à 17h30 : atelier de réparation, parcours d'apprentissage pour enfants, découverte de vélos pliable, électrique, ron kozé sur la mobilité ...



Nous souhaitons faire de cette Vélorution un évènement convivial, festif, familial et ouvert à tous. Que vous soyez dionysien ou pas, cycliste sportif, cycliste au quotidien ou du dimanche, à vélo, en rollers, à skate, en trottinette ou à pied vous êtes le.a bienvenu.e ! Sortez vos plus beaux slogans et préparez vos sonnettes !



Pour plus d'informations ou si vous souhaitez nous aider dans l'organisation (encadrement du défilé, prêt de matériel ou de vélo...), vous pouvez nous contacter par e-mail ou via la page Facebook du collectif.

Contact :

- dionysiens.a.velo@mailo.com

- https://www.facebook.com/dionysiens.a.velo





Une vélorution, Kosa i lé ?



Une Vélorution est un rassemblement de cyclistes et autres usagers de la route, adeptes des modes de déplacement doux, qui occupent temporairement l'espace routier habituellement emprunté par les voitures. Cet événement citoyen représente une opportunité d'interpeller les pouvoirs publics, mais aussi nos concitoyens, sur la nécessité de développer des aménagements cyclables et sur les multiples enjeux que représente la promotion des transports non polluants.



En effet, le vélo permet d'agir sur plusieurs leviers pour transformer à moindre coût notre cadre de vie quotidien :

• un levier écologique : sa fabrication utilise peu de ressources et son utilisation permet de réduire les pollutions atmosphérique et sonore, de limiter les émissions de gaz à effet de serre (dont 25% sont produits à La Réunion par les transports routiers). Promouvoir le vélo, c'est à la fois lutter contre le coma circulatoire et agir concrètement contre le dérèglement climatique ;



• un levier social : le coût d'achat et d'entretien d'un vélo est modique comparé aux autres modes de transport, ce qui le rend accessible à tous. Activité sportive douce et régulière, le vélo est également bon pour la santé et permet de créer du lien social



• un levier démocratique, car pour être efficaces et répondre précisément aux besoins, les aménagements en faveur du vélo doivent obligatoirement associer ses usagers. Cela constitue une formidable occasion d'intégrer les citoyens à la vie de la cité et à la prise de décisions.



Et le Vélo à saint Denis alors ?



Au coeur de la consultation citoyenne des Etats généraux de la Mobilités, nous voulons que les citoyens cyclistes deviennent une véritable force de proposition pour soutenir et améliorer les initiatives facilitant un usage sécurisé et fonctionnel du vélo à La Réunion et en particulier dans le Nord.



En effet, même si des aménagements positifs ont été réalisés à Saint-Denis ces dernières années comme la piste cyclable de la rue Monseigneur Mondon, la piste du boulevard sud ou la voie à double sens cyclable de la rue du Général de Gaulle, la ville la plus peuplée des outre-mer reste à la traîne au niveau national. Saint-Denis obtenait ainsi en février 2022 la note F, défavorable dans le baromètre des villes cyclables (plus grande enquête mondiale sur le vélo), la plaçant en 35ème position des 38 des villes-centre françaises de plus de 100 000 habitantes.



Les autorités publiques en charge des transports (en particulier CINOR, ville de Saint-Denis et Région) doivent redoubler d'efforts afin de répondre à une demande sociétale croissante, dans un contexte de changement climatique, de baisse du pouvoir d'achat et de recherche de sobriété énergétique. Beaucoup reste encore à faire en termes de pistes cyclables, de stationnement vélo, d'intermodalité, d'entretien du réseau et de résorption des points noirs, ou encore d'éducation au «savoir-rouler à vélo ». La Vélorution est l'occasion de le rappeler aux élus et de proposer une nouvelle fois d'associer les usagers à la conception de plans vélos ambitieux, ce qui n'est pas le cas actuellement.