Une nouvelle variété de mangues s’invite à La Réunion

Découverte il y a 8-9 ans dans la cour d’un de ses clients, Samuel Constancy, pépiniériste de fruits rares, est tombé sur un trésor : la mangue « Pickering ». Elle devrait être disponible à la vente et en petite quantité à la prochaine saison des mangues. Par Stéphane Pierrard - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 12:05

La famille des variétés de mangues s’agrandit à La Réunion. Dès la saison prochaine vers octobre-novembre 2022, la mangue « pickering » viendra côtoyer les mangues José, américaines ou thaïlandaises. Produite pour sa première année de commercialisation, en petite quantité – entre 500 kg et 1 tonne-, ce nouveau met contentera que certains privilégiés.



"Elle a été sélectionnée pour des aspects agronomiques avec une croissance compacte qui permet d’avoir des arbres qui ne gênent pas trop, qu’on peut facilement entretenir et qu’on peut cultiver en verger. Elles résistent à certaines maladies. Au niveau de la productivité, elle ont un rendement intéressant", précise Samuel Constancy, à l’origine de sa commercialisation.



Ces dernières années, la mouche des fruits a créé des ravages où les pertes peuvent être très importants dans certains vergers de manguiers. Une centaine de plants sont présents dans les vergers de l’Ouest. "Pour l’heure, cette variété a l’air moins sensible que certaines variétés comme la José en comparaison. Ça a l’air intéressant, même si ce n’est pas une réponse absolue", ajoute le pépiniériste.



Si ces caractéristiques intéressent avant tout les producteurs, les consommateurs seront ravis. "Sur le plan gustatif, elle a de très bonnes caractéristiques organoleptiques en termes de saveur et sa texture est sans fibre. Une saveur très intense très douce en bouche. Certains lui décrivent un goût de noix de coco et de caramel", précise Samuel Constancy. Le fruit est bien calibré avec un poids entre 300 et 600 grammes.

​Découverte dans une cour



La trouvaille de cette variété remonte à huit neuf ans. Samuel Constancy, dans sa pépinière Latitude fruitière situé au Baril à Saint-Philippe, cultive des fruits lontan et des fruits rares. Ils se comptent par centaines. Mangoustans sapotilles , ramboutans et autre jaboticabas composent le verger de collection. En plus de détenir ces trésors, le pépiniériste de fruits rares en découvre de nouveaux.



Dans la cour de l’un de ses clients, il est tombé sur cette nouvelle mangue. "Certaines personnes peuvent avoir des trésors dans leur cours. J’ai eu la chance au sein de ma clientèle d’avoir quelqu’un qui avait cette variété. On a mis la main dessus, il y a 8 à 9 ans. En connaissance de cause de son potentiel, on a fait le choix de l’évaluer. On l’a plantée dans notre verger de collection, mais aussi en partenariat avec certains planteurs de l’Ouest. Là, on voit après une période d’essai, d’acclimatation, qu’elle se comporte vraiment très bien", précise le chasseur de fruit.



Pour détenir les premières mangues, l’arboriculteur doit s’armer de patience. La mise à fruit d’un manguier est de trois ans. "On prélève des greffons. Le manguier se multiplie de matière clonale par le greffage qui permet de reproduire fidèlement une variété déterminée. Un greffon est amené sur un porte-greffe issu d’un noyau qu’on laisse pousser pendant un an. Au bout d’une année, on décapite le porte-greffe pour apporter la variété qu’on souhaite multiplier". Un nouveau lot de 800 à 1000 plants devrait être disponible prochainement. Il faudra s’armer d'un peu de patience pour trouver des mangues « pickering » à des prix proches de ceux actuels pour les variétés classiques, car en attendant, le fruit sera soumis à la loi de l’offre et la demande.