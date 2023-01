A la Une . Une nouvelle tortue retrouvée hameçonnée, cette fois-ci elle est encore vivante

Elle est plus chanceuse qu'une tortue retrouvée morte fin décembre, une nouvelle tortue a mordu à un hameçon sur la côte ouest mais elle a été prise en charge à temps. Par LG - Publié le Mardi 10 Janvier 2023 à 12:56





La tortue de 53 cm de longueur de carapace a été photo-identifiée. Elle est déja dans la base de données TORSOOI. Cette tortue baptisée Diwan-Anaïs a été observée pour la première fois en 2016 et a déja fait un séjour au Centre de soins de Kelonia en 2017. Elle pesait alors 4,1kg. Depuis elle est régulièrement observée dans et hors du lagon de la Saline. Le Centre sécurité requin (CSR) est intervenu ce mardi matin pour récupérer une jeune tortue imbriquée de 20kg capturée accidentellement par un pêcheur depuis la jetée du port de Saint-Gilles. Cette intervention a permis de récupérer la tortue qui a avalé l’hameçon et de prévenir le Centre de soins de Kelonia qui a pris la tortue en charge. Celle-ci sera opérée pour retirer l’hameçon cet après-midi.La récupération de la tortue par le Centre de soins de Kelonia devrait éviter que cette tortue subisse le même sort que celle récupérée fin décembre morte sur la plage de Souris Chaude . Elle aussi avait avalé un hameçon et était morte faute de soins. 80% des tortues ayant avalé des hameçons et récupérées par le Centre de soins survivent (c’est moins de 20% de survie en cas de collision avec un bateau).Pour signaler une tortue en difficulté, le numéro d’appel est celui du CROSS 0262 43 43 43, rappelle Kelonia.La tortue de 53 cm de longueur de carapace a été photo-identifiée. Elle est déja dans la base de données TORSOOI. Cette tortue baptisée Diwan-Anaïs a été observée pour la première fois en 2016 et a déja fait un séjour au Centre de soins de Kelonia en 2017. Elle pesait alors 4,1kg. Depuis elle est régulièrement observée dans et hors du lagon de la Saline.