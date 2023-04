A la Une .. Une nouvelle tortue blessée par une hélice de bateau

Une de plus. Une nouvelle tortue a été observée blessée par une hélice de bateau. "Les tortues sont présentes sur les fonds de 0 à -50m de profondeur, il faut donc rester vigilant et réduire sa vitesse dans ces zones", rappelle Kélonia. Par N.P - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 14:32

Le communiqué :



Nous avons reçu des images d’une tortue blessée par une hélice de bateau. Il s’agit d’une tortue déjà dans la base de données Photo-identification de Kelonia, car elle a été observée auparavant sur plusieurs sites de plongée de l’Ouest. Il y a deux mois elle avait été observée sans blessure.



Plusieurs supports de sensibilisation ont été mis en place par le CEDTM et le TCO au niveau des ports de l’Ouest pour informer les usagers du risque de collisions avec les tortues lorsque l’on navigue à des vitesses élevées:

- panneaux sur la digue de sortie et à l’entrée des pontons à St Gilles

- la plate-forme OMEGA pour se former sur le web omega.upility.fr



Les tortues doivent remonter régulièrement en surface pour respirer et lorsque la température de l’eau se rafraîchit elle peuvent passer de longs moments en surface pour se chauffer au soleil.



La règlementation limite la vitesse à 5 noeuds dans la bande des 300m depuis le littoral ou la barrière de corail.

