A la Une . Une nouvelle tempête tropicale baptisée

Elle s’appelle Dingani et se trouvait à 10H à 3505 km à l’Est des côtes réunionnaises.

Par LG - Publié le Jeudi 9 Février 2023 à 12:08

Le sixième système de la saison est entré sur le bassin en provenance de la zone Australienne la nuit dernière. Il a atteint le stade de tempête tropicale et a été baptisé Dingani (nom donné par le Lesotho) ce matin.Ce système ne présente aucune menace pour les terres habitées durant les 5 prochains jours.



Une zone suspecte est sous surveillance au Nord-Est de Rodrigues. Il existe un risque très faible de formation d'une tempête tropicale modérée dans cette zone, en journée de vendredi.



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



TEMPETE TROPICALE MODEREE DINGANI :

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 75 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 100 km/h.

Pression estimée au centre : 998 hPa.

Position le 09 février à 10 heures locales Réunion : 16.6 Sud / 88.9 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 3505 km au secteur EST

Distance de Mayotte : 4710 km au secteur EST

Déplacement : OUEST-SUD-OUEST, à 24 km/h



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours :



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 10/02 à 10h locales, par 16.6 Sud / 84.6 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 11/02 à 10h locales, par 16.0 Sud / 80.1 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 12/02 à 10h locales, par 17.3 Sud / 76.8 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 13/02 à 10h locales, par 19.6 Sud / 74.2 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 14/02 à 10h locales, par 21.0 Sud / 72.1 Est