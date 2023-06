Communiqué Une nouvelle structure information jeunesse ouvre ses portes à Saint-André

Le vendredi 16 juin 2023, une nouvelle Structure Information Jeunesse (SIJ) a ouvert ses portes à Saint-André, quartier de la Cressonnière (face au Lycée Mahatma Gandhi). Par N.P - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 10:49

Le communiqué :



L’Association Sportive Socio-Culturelle Cressonnière (ASSCC) à Saint-André a été labellisée Information Jeunesse par l’État via la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse (DRAJES) au mois de mars dernier.



La structure Info Jeunes Saint-André fut inaugurée le vendredi 16 juin 2023 en présence de : L’État, représenté par M. Cyprien ROCHETAING Inspecteur de la jeunesse et des sports à la DRAJES,

La Commune de Saint-André représentée par les élus : M. Thierry ASSICANON, Adjoint délégué au handicap et du secteur cressonnière ; M. Jean Pierre GOURAMA, Adjoint délégué commission consultative et départementale de sécurité et d’accessibilité,

L’Association Sportive Socio-Culturelle Cressonnière représentée par son Président, M. Jean-Pierre LACHARMANTE,

Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) représenté par son Président, M. Guy LEBLOND. Inauguration rythmée par plusieurs temps forts : La signature d’une convention de coordination et de partenariat animation du réseau Information Jeunesse entre le CRIJ Réunion et Info Jeunes Saint-André. Cette convention formalise un partenariat et un accompagnement visant à informer plus efficacement les jeunes sur le territoire de Saint-André.

La signature du contrat de volontariat en service civique, M. Ulrich BLANVILLE. Sa mission sera d’informer ses pairs sur l’ensemble des thématiques de la vie quotidienne des jeunes.

L’inauguration s’est conclue par la coupure d’un ruban avec l’ensemble des partenaires : la DRAJES, la Commune de Saint-André et le CRIJ Réunion. La SIJ de Saint-André intègre désormais le Réseau Information Jeunesse de La Réunion composé à ce jour de 5 Structures Information Jeunesse : Info Jeunes La Réunion (CRIJ Réunion), Info Jeunes Saint-Benoît, Info Jeunes Sainte-Suzanne, Info Jeunes Saint-André et Info Jeunes La Possession labellisé et prochainement inauguré.



La volonté forte de l’association qui porte Info Jeunes Saint-André est de travailler en étroite collaboration avec les acteurs du territoire notamment avec la Commune de Saint-André pour informer et accompagner la jeunesse du territoire.



Infos pratiques sur l’Association Sportive Socio-Culturelle Cressonnière



Les principales missions de l’association : Accueillir les jeunes et les informer sur tous les sujets de la vie quotidienne, Orienter les jeunes en fonction de leurs besoins ou demandes, Aider les jeunes à utiliser les outils bureautiques, à effectuer des démarches, etc., Mettre en place des actions sur la prévention, Mettre en place des actions en collaboration avec les jeunes du collège et du lycée.

Horaires d’ouverture et adresse : Lundi au vendredi de 8h à 16h, 31 rue Luc Donat 97440 Saint-André (face au Lycée Mahatma Ghandi).



Coordonnées :

Infos pratiques sur la labellisation Information Jeunesse 2023 :



La procédure de labellisation de Structures Information Jeunesse est menée par l’État, soutenue par le CRIJ Réunion. L’objectif est de construire un réseau de proximité sur l’ensemble du territoire de La Réunion afin de répondre aux besoins d’informations des jeunes et leurs proches, sur tous les sujets de la vie quotidienne.



