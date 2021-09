Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Une nouvelle session de recrutement à Saint-Paul La salle de conférence du front de mer accueillera une nouvelle session de recrutement le jeudi 30 septembre 2021, de 8 heures à 12 heures.

Il s’agit d’une opération portée par l’École de la deuxième chance et la Mission intercommunale de l’ouest en partenariat avec la Ville de Saint-Paul. Pour y participer, il faut absolument prendre rendez-vous au 02 62 55 77 92.

La dernière opération de ce type contribuait au recrutement de 15 jeunes. Ce rendez-vous donne l’occasion à nos jeunes, sans diplôme et non scolarisé·es, de s’informer, de s’engager et d’être accompagné·es dans un parcours professionnel individuel et adapté.

Cette expérience donne la possibilité à nos jeunes en décrochage scolaire de pouvoir trouver un emploi ou une formation à la fin de leur apprentissage La Ville de Saint-Paul s’associe à ces initiatives favorisant l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail.

Cette session se déroule conformément aux nouvelles mesures décidées par le préfet de La Réunion. Et se tient dans un cadre sécurisé avec un protocole sanitaire adapté pour lutter contre la Covid-19. Respect des gestes barrières, port du masque et désinfection des mains… Conformément à la réglementation, aucun passe sanitaire n’est demandé pour accéder à la salle pour cette session de recrutement.

De nouvelles sessions de recrutement auront lieu, toujours à la salle de conférence du front de mer, de 8 heures à 12 heures le 28 octobre et le 25 novembre 2021. Il faut aussi prendre rendez-vous au 02 62 55 77 92.







