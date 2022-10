A la Une . Une nouvelle piste contre les cancers incurables provient d’un parasite du chien

Si les traitements actuels permettent de guérir certains cancers, ceux-ci restent inefficaces sur d’autres. En effet, de récentes découvertes ont permis de découvrir que les traitements pourraient ne pas être décidés en fonction des organes malades, mais plutôt en fonction des protéines responsables de la maladie comme la HER2 dans



Les chiens vont-ils confirmer être les meilleurs amis de l'Homme ? Après avoir contribué à la découverte de l'insuline, les toutous pourraient également contribuer à la lutte contre le cancer.Si les traitements actuels permettent de guérir certains cancers, ceux-ci restent inefficaces sur d'autres. En effet, de récentes découvertes ont permis de découvrir que les traitements pourraient ne pas être décidés en fonction des organes malades, mais plutôt en fonction des protéines responsables de la maladie comme la HER2 dans le cas du cancer du sein D'autres chercheurs ont focalisé leur attention sur l'immunothérapie qui consiste à pousser le système à combattre les tumeurs. Certaines de ces immunothérapies utilisent des virus modifiés. C'est dans ce contexte que des scientifiques ont testé un micro-organisme non pathogène pour l'être humain : Nespora caninum.

Parasite contre tumeur



Identifié en 1984, Nespora caninum est un parasite à la fois unicellulaire et intracellulaire (il infecte d’autres cellules dans lesquelles il se reproduit). Il a la capacité de détruire les cellules qu’il infecte, tout en provoquant une forte réponse immunitaire. Deux caractéristiques appropriées dans le cadre de l’immunothérapie antitumorale.



Les premiers essais sur des souris concernant le cancer du thymus (glande localisée entre les poumons) ont apporté des résultats satisfaisants, de trois manières différentes. La première a démontré que Nespora caninum pouvait directement détruire les cellules cancéreuses en se multipliant à l’intérieur. La deuxième a vu le système immunitaire multiplier ses cellules spécialisées dans la destruction des cellules cancéreuses. Enfin, le micro-organisme empêche le développement de la tumeur, même lorsque celle-ci a "endormi" le système immunitaire.



Bien que les premiers résultats soient encourageants, de nombreuses questions doivent trouver réponse avant son utilisation. Bien que non dangereux pour l’humain, il faut être sûr que N. caninum soit bien éliminé par le système immunitaire. De plus, les résultats positifs concernent des cancers bénins, les recherches doivent permettre de confirmer si la piste est viable pour des glioblastomes (cancer du cerveau avec 15 mois de survie après diagnostic) ou le cancer du pancréas (8 mois de survie).



