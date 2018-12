Gilets Jaunes "Une nouvelle page s’ouvre"





Ma candidature à la législative de 2017 dans la deuxième circonscription, s’inscrivait dans ce sens, de même que pour les municipales de 2014, pour l’élection de notre famille politique sur Saint Paul, malheureusement avec l’adhésion de la population qui aujourd’hui a le sentiment d’avoir été trompé.



Un homme avec plusieurs mandats ou plusieurs fonctions, ne doivent pas être qu’une formule, car la population réunionnaise s’est éloignée de nos politiques.



Le cumul de mandats ne devrait plus être un slogan de campagne, mais une réalité pour redonner confiance à notre population.



Le mouvement des gilets jaunes que je soutiens pacifiquement, a fait naître une prise de conscience de la part de l’Etat, de nos élus, et de la majorité de la population sur : une situation sociale dégradante, un taux de chômage qui s’accroît de plus en plus, de multiples axes qui pénalisent non seulement les plus pauvres mais également la classe moyenne qui n’arrive plus à s’en sortir !!!!!



Ce malaise social de la population, leurs souffrances, incomprises, ignorées par nos élus sans exception, pendant plusieurs années font que cette situation malheureusement était prévisible à un moment ou un autre



Avec nos amis, nous pensons que la moralité en politique doit être avant tout une priorité. Si il y a respect de ces engagement par nos élus, la population respectera également leurs représentants, c’est pourquoi nous disons trop de mandats, trop de fonction, ne laissent guerre le temps aux élus de répondre favorablement à leurs administré pour l’écoute, le dialogue et la concertation.



J’encourage le Président de Région, dans sa posture prise sur le cumul de mandat, et j’invite la population dans l’arrondissement ouest à adhérer à cette grande décision afin de redonner confiance à la population réunionnaise et à notre jeunesse,



Une nouvelle page s’ouvre, une nouvelle génération politique doit émerger et nous devons tous apporter notre adhésion et notre contribution.



Alix Jean MERA

Vice Président d’ÉMERGENCE- RÉUNION

