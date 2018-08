<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Une nouvelle opération « Vide Fond de Cour » lancée à Saint-Gilles-les-Hauts La lutte contre la dengue ne se relâche pas à Saint-Paul durant cette période d'hiver austral. Comme en témoigne le « Vide Fond de Cour », organisé par l'Agence régionale de Santé Océan Indien (ARS-O), le Territoire de la Côte Ouest (TCO) et la Ville saint-pauloise, le jeudi 9 août 2018 dans le secteur de Gayet à Saint-Gilles-les-Hauts.





Les habitants du quartier doivent présenter leurs encombrants la veille au soir de ce jour de collecte ou le 9 août, avant 4h30 du matin. Ils sont invités à débarrasser leur cour de tous les déchets volumineux (meubles, ferrailles, robinetterie, lavabos, gros morceaux de plastique, vitrage, vélos, tapis, gros ustensiles de cuisine, etc), susceptibles de constituer des nids à moustiques, vecteurs du virus.Un autre « Vide Fond de Cour » se déroulera ce lundi 6 août à La Plaine dans le secteur « Carambole ». Les saint-paulois doivent également présenter leurs encombrants la veille ou le jour même avant 4h30 du matin. Des opérations similaires se sont aussi tenues à La Plaine dans le secteur de l'Église le 2 août et le 27 juillet à Plateau Caillou Pour rappel, 6.345 cas de dengue ont été confirmés à La Réunion depuis le début de l'année 2018. Les cas déclarés continuent de baisser mais l'épidémie se maintient et se diffuse toujours dans l'île. Comme le prouve les 19 nouveaux cas diagnostiqués à Saint-Paul, du 16 au 22 juillet.La préfecture et l'ARS viennent d'ailleurs de lancer une campagne baptisée « Ne laissons pas la dengue passer l'hiver ». Objectif : encourager la mobilisation de tous (pouvoirs publics, communes, intercommunalités, RSMA, population …) durant l'hiver afin d'endiguer la propagation du virus et empêcher une épidémie de grande ampleur en été.Tout le monde doit donc agir afin de faire reculer l'épidémie. La préfecture répète aussi plusieurs conseils pour se protéger de la dengue :C'est maintenant et durant l'hiver austral que tout le monde (pouvoirs publics, communes, intercommunalités, RSMA, population …) doit lutter contre les moustiques, si on veut éviter une épidémie de dengue de grande ampleur à l'arrivée de l'été.Chacun d'entre nous, TOUS ENSEMBLE, agissons dès maintenant : Se protéger et protéger son entourage des piqûres de moustiques. Vider tout ce qui peut contenir de l'eau (lieux où les larves se développent). Consulter immédiatement son médecin traitant en cas d'apparition de symptômes (forte fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et/ou articulaires, éruption cutanée, etc.). Retrouvez plus d'informations sur les sites internet de la Préfecture et de l'ARS Océan Indien et sur les réseaux sociaux avec le Facebook Ensemble contre les moustiques et le Twitter de la Préfecture.D'autres actions de communication au sein des communes et en lien avec les partenaires viendront renforcer ce dispositif.Depuis avril 2018, les équipes de l'ARS privilégient des interventions de nuit. Ces opérations de démoustication sont réalisées autour des personnes malades signalées par les médecins. L'objectif est de réduire les populations de moustiques adultes mais également d'éliminer des moustiques susceptibles de s'être infectés en piquant des malades.Pour le mois d'août, les communes concernées par des opérations de démoustication sont les suivantes : Le Port, Saint-Leu, La Possession Saint-Louis. Consultez les zones concernées et dates de passage sur le site de l'ARS , le site de l'Agence régionale de Santé.





