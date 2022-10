A la Une . Une nouvelle mule interpellée et jugée pour 500g de cocaïne

C'est la deuxième mule en une semaine. Après l'ecstasy mercredi denier, c'est de la cocaïne qui était dissimulée dans le caleçon du passeur qui occupait le tribunal judiciaire ce lundi. La mule transportait 500g à destination du juteux marché réunionnais. Une troisième a été interpellée ce week-end par les douanes à l'aéroport Roland Garros. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 17:11

Broklin A., 20 ans, a été interpellé par les douanes le 13 octobre dernier en possession de 500g de cocaïne dissimulés dans son caleçon. Suite au marquage du chien spécialisé en stupéfiants, les agents ont procédé au contrôle de ses bagages. Placé sous rétention douanière, il a remis aux douaniers un colis contenant 500g de cocaïne emballage compris (dont 486g de produit).



Inconnu des services de la justice, c'est une fois encore un besoin impérieux d'argent qui serait à l'origine de sa décision : "J'avais besoin de cet argent pour l'envoyer à ma mère qui est malade au Congo". Une fois n'est pas coutume, il ne savait pas ce que contenait le paquet, il pensait que c'était du cannabis. Il arrive à la Réunion avec 20€ en poche et devait récupérer 3000€ pour le transport, soit plus que la valeur marchande considérant qu'il s'agissait bien de cannabis. Ce constat laisse le président dubitatif. "Vous vous êtes demandé combien vous risquiez ? Vous vous êtes préparé aux années de prison que vous allez faire ?", le questionne-t-il.



Le "modus operandi" est toujours le même : on lui a remis une valise avec le billet la veille du départ. Fait particulier, lors de son audition à la douane, il appelle un contact. Après vérification, les douaniers se rendent compte que l'individu voyageait avec lui et qu'il repartait le 15 octobre. Pas de chance pour lui, l'info est transmise entre services et il est interpellé à son arrivée à Orly avec 8000€ d'espèces en poche. Pour ses vacances de 2 jours à La Réunion pour un concert, tente-t-il de justifier à son arrivée.



S'il n'a pas de casier, le parquet n'en est pas pour autant compréhensif : "C'est un produit encore rare mais qui se banalise malheureusement de plus en plus à La Réunion. Il est alimenté par des gens comme lui qui le transportent", regrette la procureure qui demande 4 ans de prison assortis d'un maintien en détention.



"Je conteste l'acquisition et l'import. Il n'y pas de preuve qu'il a acheté. Quant à l'import, nous sommes sur un département français. Il n'est pas connu de la justice, c'est le dindon de la farce dans ce dossier. Il ne savait pas ce qu'il transportait, ni ce qu'il risquait", plaide la défense.



Le tribunal suit les réquisitions du parquet estimant qu'il s'agit d'infractions graves liées à la santé publique et prononce, à la demande des douanes, une amende de 72.900€.



