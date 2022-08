A la Une . Une nouvelle journée de violences à Kaweni

Des violences ont éclaté ce mercredi 17 août dans l'agglomération de Kaweni à la suite de contrôles de la PAF (Police aux Frontières). Ce contrôle a occasionné des affrontements entre des jeunes et les forces de l'ordre. Par N.P - Publié le Jeudi 18 Août 2022 à 10:24

L'agglomération de Kaweni a été le théâtre de violences entre les forces de l'ordre et des jeunes ce mercredi 17 août, à la suite d'un barrage mis en place pour des contrôles. Les jeunes ont alors installé des barrages avec du mobilier urbain, incendié des poubelles et jeté des pierres sur les policiers.



Ces affrontements ont occasionné la fermeture des routes et occasionné un arrêt de la circulation dans le quartier. Les scènes de violences se sont succédées, obligeant les riverains à rester chez eux. Certaines scènes ont été immortalisées sur les réseaux sociaux, montrant des jeunes volant impunément des scooters.



Ces affrontements violents ont une nouvelle fois suscité de vives réactions chez les élus qui espèrent voir "la peur changer de camp". Voilà qui remet en lumière la problématique de la sécurité à Mayotte à quelques semaines de la venue du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer ainsi que du ministre délégué à l'Outre-mer.