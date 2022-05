Rubrique sponsorisée Une nouvelle jardinerie dans le nord

Plus que jamais le besoin se fait sentir de se reconnecter à la nature et aux joies du jardinage. Novices et passionnées ont tous besoin de conseils et de choix afin de s'adonner à leur hobby. Quelles plantes choisir? De quoi ont-t-elles besoin? Quels ustensiles préférer? Quelles astuces? Les interrogations sont nombreuses. Un nouvel espace jardin conseil vient d'ouvrir dans le Nord au sein de l'animalerie Animal City, qui va ravir toutes les mains vertes, et celles en devenir. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 26 Mai 2022 à 09:00

Un spécialiste passionné pour conseiller, guider et dénicher les meilleurs produits



Il n’y a pas de doute Ludovic est un vrai passionné ! De la sélection des plantes au conseil en magasin, il règne en maître sur ses 320m2 pour transmettre son savoir-faire dans le domaine du jardin et des espaces verts.



Responsable du nouvel espace jardin d'Animal City à La Rivière des Pluies, ce spécialiste sait écouter et guider les choix des passionnés de jardin mais aussi de ceux qui débutent. Son secret? Aller chez les fournisseurs, qu'il a méticuleusement sélectionnés, pour dénicher des plantes variées et surtout de qualité.

Le potager maison, la tendance écolo du moment



Au sein de ce nouveau temple du jardinage, tout est possible pour réaliser son jardin de rêve. Terreaux, minéraux (galets, graviers, roche, ardoises en paillis et barrettes, engrais Bio…) et plantes fleuries (orchidées, roses, anthurium…) permettent de donner vies à tous les projets.



L'incontournable tendance actuellement est le potager maison. Cultiver et consommer ses propre fruits et légumes s'impose pour des raisons économiques mais également écologiques. Manger sain, au rythme de la nature est devenu un luxe que l'on peut s'offrir en aménageant soi-même son potager.





Alors passer du temps dans son jardin, est-ce un nouveau hobby de détente ? Indéniablement oui ! Se connecter avec la nature, semer, fertiliser, cultiver, contribuent aujourd’hui à un sentiment de bien-être et de déconnexion de la routine, notamment de l’écran. Cela semble évident, mais prendre quelques minutes chaque jour pour sentir les fleurs à la rosée du matin et écouter le chant des oiseaux tout autour serait bénéfique pour le corps et l'esprit.

Animal City

Espace Jardinerie -16, Avenue Roland Garros - 97438 Sainte-Marie

Ludovic livre quelques secrets supplémentaires: " Au niveau écologie, les épluchures de légumes, considérées comme des déchets alimentaires, sont des alliées incontournables de la jardinerie. Il faut savoir qu'elles peuvent être utilisées en paillis ou en infusion pour éloigner les insectes nuisibles. Un exemple parmi tant d'autres sont les peaux de banane. Elles constituent un excellent engrais naturel pour la floraison des rosiers. Il suffit de placer ces épluchures au pied des plantes qui se décomposeront avec le temps, ou même d'en extraire un jus à partir des peaux de bananes pour accroitre la croissance des végétaux ".

Animal City

Espace Jardinerie -16, Avenue Roland Garros - 97438 Sainte-Marie

Lundi au vendredi 9h00 - 19h00 et le samedi 8h00 - 19h00