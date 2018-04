Une nouvelle gare routière en 2019 dans le quartier de la Chatoire

Les travaux de la nouvelle gare routière du Tampon ont été lancés officiellement ce vendredi. 17 quais pour 2 000 passagers sur une surface de 770 m2, la gare implantée dans le quartier de la Chatoire doit permettre la circulation d’un Transport en commun en site propre (TCSP) sur voie adaptée et inciter à prendre les transports en commun.



L’objectif est aussi de désengorger le trafic dans le centre-ville. "L’abandon du projet de Rocade du Tampon par la Région Réunion a eu pour conséquence un blocage croissant des axes desservant l’agglomération", a lancé André Thien Ah Koon président de la CASUD, maitre d’ouvrage.



Coût de l’opération: 4,5 millions (hors taxes) financés par le Feder, la collectivité elle-même et la Région. Un parking-relais de 50 places et parking vélo sont également prévus. Les gares restant des points sensibles, 20 caméras de surveillance compléteront le dispositif de sécurité qui prévoit la présence de vigiles.



La gare routière du centre-ville réhabilitée fera office, dès la livraison du nouvel équipement prévu dans 18 mois, de halte routière urbaine.



Dans le but d’amorcer "la nécessaire transition vers des modes de transport moins polluants et réduire le nombre croissant de véhicules", la CASUD dans le cadre de son Plan pluriannuel d’investissement compte également réhabiliter la gare de St-Joseph, et réaliser une halte routière à l’Entre-Deux, St-Philippe et la Plaine des Cafres.