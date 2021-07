Une nouvelle étape pour la Mutuelle Communale Solidaire

Mutuelle Communale Solidaire

Ce projet d’envergure piloté par la Ville de Saint-Paul entre maintenant dans une nouvelle phase. Après le recensement et l’analyse de plus de deux mille questionnaires, cette nouvelle étape s’ouvre avec la mise en place de notre cahier des charges qui servira à lancer la consultation auprès des mutuelles. Les équipes continuent de travailler avec un expert en mutuelle et en assurance sur la Mutuelle Communale Solidaire.Ce document va permettre de lancer la consultation dés août 2021 et ce jusqu’à la mi-septembre. Un rendez-vous important avant la mise en place de la Mutuelle Communale Solidaire avant la fin de l’année.Pour rappel , la Ville de Saint-Paul devient la première commune de l’Outre- mer, et la deuxième ville de France de plus de 100 000 habitants, à mettre en place ce dispositif. Celui-ci s’adresse en priorité aux personnes pouvant rencontrer des difficultés à souscrire une complémentaire santé. En raison de leur niveau de vie, de leur isolement ou encore de leur situation professionnelle.L’enjeu est de pouvoir réduire les inégalités et d’améliorer l’accès aux soins pour toutes et pour tous. Mais aussi de proposer une offre de soins de qualité et de proximité comme des soins dentaires, optiques, thérapeutiques, hospitalisation… À Saint -Paul, le droit à la Santé constitue un droit fondamental.