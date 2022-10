Une nouvelle étape dans la Programmation PluriAnnuelle (PPA) du logement aidé

La Programmation PluriAnnuelle (PPA) du logement aidé est une étape primordiale et indispensable dans la réalisation du Programme Local de l’Habitat (PLH). Ce temps d’échanges permet de revoir en termes budgétaire, les priorités et les objectifs de cette stratégie.

Cette étape repose sur un constat réel. Depuis 2015, le TCO contribue à plus de 400 millions d’euros à la réalisation de logements sociaux : 3 036 LLTS (Logements Locatifs Très Sociaux), 390 PLS (Prêts Locatifs Sociaux) et 614 réhabilitations de logements.

Mais la demande est quand-même toujours présente car la production de logements est en réalité trop éloignée des capacités financières des demandeurs, les logements LLTS sont en nombre insuffisant.

Pour le président, Emmanuel SÉRAPHIN, « une vigilance accrue est nécessaire sur les niveaux de loyer. Nous nous sommes engagés, aujourd’hui, auprès des bailleurs pour veiller à l’accessibilité des loyers. Faire une mise au point avec les institutions lors de cette séquence dédiée à la programmation pluriannuelle de l’habitat, nous permet de réaffirmer notre volonté d’inscrire un Plan d’Action Foncier Intercommunal (PAFI), pour 4 ans avec près de 400 hectares identifiés, et de déployer également le chantier de l’Organisme Foncier Solidaire (OFS) destiné à favoriser l’accession aidée. »

L’objectif est lancé pour 2023, avec un prévisionnel de 355 logements locatifs sociaux, soit près de 42 % des objectifs à atteindre du PLH. 74 logements seront réhabilités avec un accompagnement fort auprès des familles avant toute opération de réhabilitation.