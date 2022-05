A la Une . Une nouvelle équipe d’adjoints à Saint-Louis

Lors du Conseil municipal d’hier soir, les élus de Saint-Louis ont voté pour la nomination de nouveaux adjoints. Ce vote avait pour objectif de remplacer les anciens adjoints ayant été élus conseillers départementaux afin d’assurer une meilleure répartition des responsabilités. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 12 Mai 2022 à 10:05

Le Conseil Municipal de Saint-Louis s’est réuni ce mercredi 11 mai dans la salle Simone Veil afin de procéder à la mise au vote de la seule affaire à l’ordre du jour : une nouvelle élection d’adjoints.



En effet, à la suite de l’élection de membres de la majorité municipale en qualité de conseillers départementaux, les élus se sont engagés à acter une meilleure répartition des responsabilités au sein de l’équipe municipale en procédant à l’élection de nouveaux adjoints.

Il s’agissait là d’un engagement fort de l’équipe municipale. Il avait été convenu qu’en cas de victoire des collègues au Département, ceux-ci démissionneraient de leur fonction d’adjoint afin de permettre à d’autres au sein de l’équipe de prendre de nouvelles responsabilités. Cette refonte avait également pour objectif de créer les conditions leur permettant d’optimiser leur mandat départemental au service de la ville.



La maire Juliana M’Doihoma a ouvert la séance en rappelant l’origine de l’engagement de ce collectif citoyen : « voir la belle équipe que je mène respecter la parole donnée est une vraie fierté. Je tiens à souligner que ce moment nous rappelle aussi le pourquoi de notre engagement : ne perdons jamais de vue qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. N’oublions jamais notre dénominateur commun : l’amour du territoire avant tout, Saint-Louis et La Rivière Dan’ Kér ».



Cette nouvelle élection d’adjoints a également tenu compte des évolutions de la configuration de l’équipe durant l’année 2021. Cette séance a donc été l’occasion de procéder à l’élection de 5 nouveaux adjoints et de faire le choix d’un nouveau 1er adjoint pour prendre le relai de M. Jean-François PAYET (élu conseiller départemental).



La liste présentée par la majorité a fait l’unanimité des votants. Elle se compose de 17 adjoints dans l’ordre suivant :



1er adjoint : Monsieur CHANE WOON MING Thibaud



2ème adjointe : Madame TECHER Claudie



3ème adjoint : Monsieur FONTAINE Jean Éric



4ème adjointe : Madame SEVERIN Yannicke



5ème adjoint : Monsieur HATTEEA Imran



6ème adjointe : Madame MOUNIAMA COUPAN Gaëlle



7ème adjoint : Monsieur ARTHEMISE Sylvain



8ème adjointe : Madame AMAZINGOI-RIVIERE Dominique



9ème adjoint : Monsieur MARIMOUTOU René Claude



10ème adjointe : Madame OULAMA Leïla



11ème adjoint : Monsieur FLORENCY Jean Michel



12ème adjointe : Madame IMACHE Ludivine



13ème adjoint : Monsieur TURPIN Jérémy



14ème adjointe : Madame DIJOUX Marie Julie



15ème adjoint : Monsieur GIGANT Romain



16ème adjointe : Madame ROCHEFEUILLE Marie Corinne



17ème adjoint : Monsieur GÉRARD Jean Hugues



Le premier adjoint nouvellement élu, M. Thibaud Chane Woon Ming a affirmé l’humilité, l’honneur et l’immense mesure de la responsabilité avec lesquels il prenait son rôle : « l’engagement qui est le mien est renforcé dans cette nouvelle étape et je saurai pouvoir compter sur notre équipe pour mener à bien ses nouvelles missions ».



Mme le Maire lui a remis son écharpe ainsi qu’à chaque nouvel(le) adjoint(e) en rappelant un autre objectif de cette refonte qui renforce la dynamique de l’équipe municipale : « il est important de mener au mieux notre programme de mandature en allant au bout du potentiel de notre équipe. Je remercie chacun d’entre vous et je vous invite à nous ancrer dans la persévérance pour continuer à faire bouger les lignes à Saint-Louis et la Rivière. »



