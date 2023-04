Une nouvelle embarcation pour la SNSM de Saint-Pierre

Le communiqué de la SNSM:



La station SNSM de Saint-Pierre est particulièrement fière de procéder à la bénédiction du nouveau zodiac semi rigide SSR 750 en présence d’une belle délégation officielle, de la marraine, et de l’équipe de bénévoles. Baptisée Argano, du nom du rocher sur lequel s’amarraient les pêcheurs à Saint-Pierre, c’est Mme Ravella Mur qui a été choisie comme marraine de cette nouvelle embarcation. " Je suis bénévole depuis longtemps à la SNSM et c’est un honneur pour moi d’être là en tant que marraine", explique la sauveteuse.



Cette nouvelle embarcation est déjà utilisée mais son baptême avait été différé en raison de la crise sanitaire. L’équipe de sauveteurs en mer de Saint-Pierre peut donc déjà attester de son efficacité. Financée à moitié grâce aux dons, ce zodiac est muni d’une coque renforcée pour résister aux efforts. Les bénévoles sont d’autant plus vite sur les lieux des interventions et gagnent de précieuses minutes !



Le président national de la SNSM a tenu, par sa présence, à marquer son soutien et sa considération pour le travail effectué par l’équipe réunionnaise. "Sur un territoire insulaire, les stations réunionnaises effectuent un travail remarquable et considérable grâce à l’engagement bénévole et aux soutiens d’acteurs locaux. C’est toujours une satisfaction considérable de voir que les dons ont permis à la SNSM de bénéficier d’un nouvel équipement qui va consolider et sécuriser le travail des bénévoles", explique Emmanuel de Oliveira.



Car effectivement, à l’instar de l’ensemble des structures de l’association, les trois stations de sauvetage de la Réunion (Sainte-Marie, Saint-Gilles et Saint-Pierre) sont entièrement composées de bénévoles. Cette centaine de femmes et d’hommes procèdent au sauvetage des vies humaines en mer et à l’assistance aux navires en danger.



La Réunion présente quelques spécificités par rapport aux stations de sauvetage métropolitaines. Par exemple, les stations de St-Pierre et Ste-Marie interviennent comme moyens de secours en mer pour les aéroports de Pierrefonds (Saint-Pierre) et de Gillot (Saint-Denis). Les trois stations effectuent régulièrement des évacuations sanitaires ou médicalisées de marins blessés ou malades à bord de navires de commerce de passage, la Réunion étant devenue un point support pour les amateurs dans le domaine du soutien sanitaire des équipages. Les zones d’engagement de la SNSM à la Réunion vont de la côte (chute accidentelle à la mer ou suicide) à l’assistance à un navire en détresse à plus de 24 nautiques.



La SNSM a aussi d’autres activités moins "typiques" telles que la dispersion de cendres en mer, le soutien du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Réunion pour la formation de personnels de gardes côtes de l’Océan Indien, l’entraînement mutuel avec les forces armées des FAZSOI (sauvegarde lors de parachutages en mer, qualification de plongeurs hélitreuillés, mission SAR pour l’Armée de l’Air et de l’Espace, …).



En 2022, les bénévoles des 3 stations ont été sollicités 35 fois par le CROSS Réunion. 32 personnes ont été assistées ou sauvées, 9 navires ont été assistés au cours de plus de 100 heures passées en mer.