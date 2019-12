Une nouvelle école pour la rentrée de janvier 2020 située dans la rue Pothier

Cette fin d’année sonne le glas d’une belle histoire de plusieurs décennies, celle de l’École Eugène Dayot. Le 18 décembre dernier, les services des affaires scolaires, de la logistique et de déménagement ont profité de cette dernière journée d’école pour transporter les derniers meubles, cartons, objets entreposés dans les classes presque vides de l’Ecole Eugène Dayot.



Une nouvelle année commence pour les maternelles et les primaires. Tandis qu’une page historique se tourne. La nouvelle école située dans la rue Pothier accueillera les écoliers, les enseignants ainsi que les agents de la collectivité à la rentrée de janvier 2020. Il découvriront ensemble ce nouvel environnement.



Information pratique pour les riverains et les parents : à compter du 1er janvier 2020, la rue Pothier sera à sens unique.