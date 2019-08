Une nouvelle école éco durable à Salazie

La construction de cette nouvelle école éco durable s’inscrit pleinement dans le grand plan régional d’aide aux communes. Son coût de 6 442 807 € HT, est supporté à hauteur de 90% par la Région Réunion (soit 5 798 526 €) .



Pour rappel le PRR permet d’accompagner les 24 communes. Une enveloppe de 300 Millions d’euros sur 6 ans, permet ainsi de porter la 2ème génération du Plan de Régional d’Aides aux Communes. La Région entend ainsi répondre aux besoins des Réunionnais et accompagner l’ensemble des collectivités locales dans la réalisation et la modernisation de leurs équipements de proximité. L’objectif est double : construire rénover des équipements sportifs (piscines, gymnases...), culturels (médiathèques, théâtres) des écoles ou encore des logements. Ce plan participe de manière significative à dynamiser l’activité économique grâce à une forte commande publique en direction des petites et moyennes entreprises.



Le Président de la Région dans son message a tenu à réaffirmer « un engagement et un effort constant de la Région au service des jeunes Réunionnais »