Une nouvelle dynamique économique pour le TCO

Ce mercredi 27 avril 2022, le Président du TCO Emmanuel Séraphin a reçu des acteurs socio-économiques et financiers afin de partager la feuille de route de l’intercommunalité en matière de développement économique pour les prochaines années. Cette 1ère rencontre marque la volonté du TCO d’être au plus près des acteurs du développement économique et touristique et de collaborer avec eux autour d’une même ambition : faire de l’ouest la capitale économique de La Réunion.





L’enjeu principal est de répondre, à court et moyen terme, aux besoins en foncier immobilier économique des entreprises, de toutes tailles et tous secteurs confondus, pour leur permettre de s’installer ou de se développer. Le territoire ouest affiche l’ambition de livrer 15 ha de foncier économique par an, soit environ 80 ha pour les 6 prochaines années. Le TCO fait le choix d’une maitrise publique du foncier économique afin de pouvoir commercialiser ces zones à des prix raisonnables avec des baux à construction de 30 ans.

Les priorités d’actions économiques évoquées Cette première rencontre a ainsi constitué un moment de dialogue privilégié et a permis concrètement de présenter les priorités d’actions économiques à savoir :

L’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement des entreprises dans les zones d’activités du TCO. La libération du foncier économique avec, à court terme, la sortie de nouvelles opérations, l’optimisation du foncier dans les zones existantes en vue de la création d’écobox et fluidifier les procédures de réallocation des parcelles. L’aménagement économique de la Zone Arrière Portuaire (ZAP) nécessaire au développement des activités industrialo-portuaires et plus globalement au devenir économique de La Réunion. L’animation économique du territoire à travers la mise en réseau des acteurs (Territoire d’industrie ; Campus de l’Innovation Territoriale et Insulaire).



Olivier Hoarau, Vice-Président du TCO, en charge du Développement Economique et Touristique, a rappelé l’opportunité exceptionnelle de se saisir de la révision du « Schéma Régional de Développement Économique, d’Internationalisation et d’Innovation » (SRDEII) pour valoriser les atouts du Territoire de la Côte Ouest auprès de la Région Réunion. Des interventions régionales ciblées pourront dès lors être sollicitées notamment en matière d’accompagnement des nouvelles filières d’avenir et de développement des liens avec la recherche et la formation, à l’image du Campus de l’Innovation Tropicale et Insulaire.

Le Président du TCO, Emmanuel Séraphin, a affirmé sa volonté de travailler de concert avec tous les acteurs dans tous les domaines d’action relevant de son champ de compétence. L’ensemble des partenaires, économiques et financiers, se sont ainsi accordés de manière unanime sur l’intérêt d’un travail partenarial et concerté avec l’intercommunalité sur sa nouvelle armature économique. Plusieurs rencontres sont à venir avec l’installation de CAFéCO visant à informer, échanger et accompagner les entreprises. D’autres réunions thématiques sont également programmées dans le cadre de la Plateforme de Transition Ecologique et Industrielle et du Conseil de Développement du TCO, composé des forces vives du territoire, pour une dynamique collégiale de son développement économique.

377 millions d’euros d’investissements programmés Par ailleurs, 377 millions d’euros d’investissements sont programmés par le TCO sur cette mandature afin d’aménager le territoire, qui participeront ainsi à la relance économique, aux côtés de l’Etat et du Conseil Régional, de même que la collectivité signera prochainement son Contrat de Relance et de Transition Ecologique pour un montant d’environ 100 millions d’euros d’investissement, donnant ainsi de la visibilité sur les futurs investissements à venir sur le Territoire Ouest.

