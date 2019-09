Une nouvelle direction pour Rhums & Punchs Isautier

La Maison Isautier met en œuvre une stratégie articulée autour de la montée en gamme de ses produits et de son développement à l’international. Cette stratégie suppose d’accélérer les synergies opérationnelles entre les différents services de l’entreprise, afin de favoriser encore davantage la réactivité du groupe dans un contexte extrêmement concurrentiel.



Pour faire face à ces enjeux, Jérôme Isautier, Directeur du Groupe éponyme, a décidé de faire appel à Cyril Isautier pour reprendre les rênes de la direction de R&PI qui pourra désormais s’appuyer sur deux nouvelles recrues : Alexine Marchi-Prunier (Directrice export) et Louise Bouilloux (Animatrice développement produit). Aurore de Tapol, est quant à elle confirmée dans son rôle de Directrice du Développement de la Marque pour l’ensemble des marchés.



A 39 ans, Cyril Isautier, diplômé de l’ESTP Paris (Ecole Supérieur des Travaux Public) a passé une bonne partie de sa carrière à l’international. Il occupait depuis 2015 un poste de Directeur Régional aux Etats-Unis pour le compte d’une filiale de Vinci Construction. C’est sur sa solide expérience hors de nos frontières que Jérôme Isautier souhaite aujourd’hui s’appuyer pour permettre à la distillerie Saint-Pierroise de poursuivre et d’accélérer son développement en métropole mais aussi sur d’autres marchés prometteurs.



Dans cet objectif, Cyril Isautier pourra s’appuyer sur Alexine Marchi-Prunier qui occupe désormais le poste de Directrice Export. A ce titre, elle est chargée de donner un nouvel élan

au développement à l’international. Alexine occupait auparavant le poste de Manager Export

pour Groupe Maisons et Domaines Henriot International. Ce déploiement s’accompagnera

d’une attention particulière portée à l’excellence des produits. Pour ce faire, Louise Bouilloux

intègre Rhums et Punchs Isautier en qualité d’animatrice développement produit.



Diplômée de Polytech Montpellier, Louise Bouilloux a pour mission d’optimiser les références existantes et d’en développer de nouvelles en adéquation avec les attentes des consommateurs, à l’affût de nouvelles tendances, tout en respectant la tradition ancestrale développée depuis 1845 par la Maison Isautier.



"Nous embouteillons aujourd’hui régulièrement plus de 21000 unités par jour. Sur 2019, à minima 41% de notre chiffre d’affaire global sera réalisé à l’export. Nos produits sont plébiscités par les consommateurs et connaissent une progression rapide sur le marché métropolitain. Nous y avons multiplié notre part de marché par plus de 8 depuis 2013. Une croissance exceptionnelle qui nous permet aujourd’hui d’afficher 40% de parts de marché du

segment des arrangés au national. Nous ambitionnons de nous ouvrir rapidement à l’international et d’y faire rayonner le savoir-faire réunionnais", Cyril Isautier, Directeur.