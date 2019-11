Une nouvelle centenaire à Saint-Gilles-les-Hauts

Un grand moment se déroulait ce dimanche 3 novembre 2019 à Saint-Gilles-les-Hauts. Anésia Iafare célébrait ses 100 ans en présence de membres de sa famille et de ses proches. L’occasion pour eux de partager un repas de fête lors d’un grand moment convivial.



Sa fille et sa petite-fille veillent sur la toute nouvelle centenaire à leur domicile du chemin de la Menthe. Ancienne agricultrice -elle cultivait de la canne dans le quartier de Bras Canot-, Anésia donnait naissance à 7 enfants.



Elle continue aussi de voir ses 32 petits-enfants et ses 8 arrière-petits-enfants. Anésia Iafare possède toujours une bonne mémoire selon ses proches. Bon anniversaire à elle… avec un léger retard !