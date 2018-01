A la Une .. Une nouvelle casse sur les canalisations d'eau qui alimentent Le Tampon Un nouvel éboulis est survenu ce matin, à 7h30, au Tampon. Cette énième conséquence de l’après-Berguitta a provoqué la perte totale du débit sur la conduite des hirondelles.

La distribution en eau est coupée depuis ce matin sur de nombreux secteurs de la ville du Tampon. C’est le cas à Pont d’Yves, à Bras de Pontho, Chemin Pétreas Haut et Bas, SHLMR 17ème, Chemin Jules Hoarau, Chemin Statis, Chemin Picard, Chemin Armanette, Impasse des Lanternes et Chemin Badamier.



Des reconnaissances sont en cours par Sudeau, afin de réaliser un état des lieux. Un nouveau point de situation sera fait en cours de journée. La population concernée peut trouver ci-dessous les adresses du plan citerne, ainsi que les 5 points d’eau.



Bras de Pontho :



- Cité Racine – Rue Lamartine

- Rue Emile Zola – Eglise Bras de Pontho



Pont d’Yves :



- Chemin des Longoses – Parking Mairie Annexe

- Chemin Cabeu – Parking Ecole Primaire



14ème km :



- Intersection Chemin Neuf et rue Sacha Guitry

- Chemin Armanette



17ème km :



- Intersection Chemin Barbot et allée des Grenadines



12ème Km :



- Chemin Statis

- Chemin Léon face Collège 12ème km

- Rue Maurice Chevalier près du terrain de boule

- Chemin Dachery – Rue des Lanternes



Centre-Ville :



- Cité Badamier – Bd du Général de Gaulle

- Rue Frédéric Badré

- Cassiopé



Terrain Fleury :



- Avenue de la République – Lotissement palmiste rouge

- Intersection rue Georges Simenon et Impasse Pierre Loti

- Rue Edgard Avril – Parking Collège



Petit Tampon :



- Rue Jean Baptiste Huet – Parking de la poste mairie

- Rue Jean Baptiste Huet – Parking Salle des Fêtes

- Grand Tampon :

- Chemin Grand Tampon Les Hauts – Ecole primaire



Bérive :



- Chemin de l’Ecole – Place de l’Eglise

- Chemin de la Ligne d’Equerre – Ecole Primaire

- Cité Chemin Robin

- Chemin Ville blanche

- Chemin Léopold Brabant

- Chemin Boissy

- 49 Chemin Ville Blanche

- Ecole Ligne d’Equerre



Trois-Mares :



- Saint-Expédit

- Saint-Exupéry

- Chemin Portail – Station VITO



Des rampes de distribution sont à la disposition des abonnés :



- Stade de Bras de Pontho

- Stade de Trois-Mares

- Stade de La Pointe

- Boulodrome de l’Ecole Primaire du 14ème Kilomètre

- Stade de Bérive Nicolas Payet Lu 484 fois





Dans la même rubrique : < > Cébile à 2795 km à l'Est de La Réunion TAK sanctionne une nouvelle élue