Une nouvelle battue pour retrouver Kévin Rivière

La famille de Kévin Rivière maintient les battues de façon régulière dans l'espoir d'enfin connaître la vérité. Le jeune homme de 28 ans a quitté son domicile à Bois-de-Nèfles Saint-Paul depuis bientôt huit mois.



Une battue est organisée par la famille ce samedi 4 septembre depuis le point de départ de la grotte des Premiers Français.



Kévin Rivière a quitté son domicile à Bois-de-Nèfles Saint-Paul le 8 janvier dernier. Depuis ce jour, la famille n’a plus de nouvelles.



Kevin Rivière est assez mince, il mesure environ 1m75 et portait, le jour de sa disparition, un tee-Shirt bleu foncé et un jean noir ainsi que des baskets.