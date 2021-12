Communiqué Une nouvelle activité ludique et connectée à Grande Anse

L'association Compagnon de JE lance sa toute nouvelle activité "Kissa y coz kréol ?" visant à faire découvrir le merveilleux site de Grande-Anse. Une occasion rêvée en famille ou entre amis de s’amuser en marchant dans un des lieux les plus appréciés de l’île. Par N.P - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 18:14

Alon Bat un Karé à Grande Anse !



« Kissa y coz kréol ? » est un jeu sur téléphone se présentant sous la forme d’une balade accompagnée d'un quizz sur la thématique des expressions de notre île.



Alliant le côté ludique et connecté, ce jeu a pour but de faire découvrir le spot de Grande Anse. A chaque pallier atteint, le jeu invite à se déplacer dans différents endroits. C'est une randonnée qui met en avant l'amusement avant le côté physique.



Un jeu qui allie sport, convivialité et valorisation de la langue créole



Monsieur Dany Inguehe, chargé de la vie associative de Petite-Ile a testé ce jeu et témoigne : « Ce fut un moment convivial, ludique, touristique et un tantinet sportif. L'application est simple d 'utilisation, les questions à choix multiples sont accessibles à tous. Le jeu fait appel à une logique, au sens de l'observation et les explications sont claires. [...] »



Nul doute que cette balade connectée séduit dès son lancement. Visant un public large, « kissa y coz kréol » est accessible dès 5 ans. Les accès au jeu sont disponibles à partir de cette semaine et pour les mois à venir.



Infos pratiques :

Pour vous procurer ce jeu, contactez l'association Compagnon de JE par mail à l'adresse suivante : c2j@ecomail.re





