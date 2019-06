Une nouvelle action coup de poing pour Milit'Activ'

Ce dimanche 9 Juin se tient une action de sensibilisation contre la maltraitance animale. Les militants de Milit’Activ’ 974 ont investi, dans la matinée, le hall de l’aéroport Roland Garros avant de migrer cet après-midi au salon Zanimos à la Nordev.



L’objectif de cette journée est de sensibiliser les touristes à la souffrance animale dans notre département. Le sujet de l’errance à La Réunion est particulièrement complexe, il englobe la maltraitance, le commerce illégal via les petites annonces de vente postées sur internet et le non respect des lois.



1000 chats et chiens écrasés sur nos routes chaque semaine



Pour rappel, tout chien ou chat doit être identifié et vacciné, ce qui est loin d’être le cas. En effet, on retrouve plus de 300.000 chiens et chats errants sur le territoire réunionnais, ce qui correspond à presque la moitié de la population totale. Autres chiffres vertigineux : environ 1000 chats et chiens confondus se retrouvent écrasés sur nos routes chaque semaine, alors que 200 euthanasies hebdomadaires sont pratiquées.



Milit’ Activ’ espère encore une fois attirer l’attention sur les conditions de vie désastreuses que certains animaux subissent tous les jours.



L’association considère que les élus ne prennent pas suffisamment leur responsabilité face à la gravité de la situation. Cette journée sert donc à rendre compte de leur inaction dans ce domaine. Rappelons que ce sont les intercommunalités qui possèdent la compétence en matière d'errance animale.



Le trafic illégal est aussi une des problématiques soulevées par l'association. Le salon Zanimos qui se tient en ce moment est donc l’occasion de faire prendre conscience aux visiteurs qu’une vie animale a un coût et qu’elle entraîne des responsabilités.



Les mots d’ordre de l'association demeurent invariables depuis sa création en début d'année : stérilisation, vaccination et identification. C’est, toujours selon l’association, le meilleur moyen pour venir à bout de ce fléau.