Une nocturne en centre-ville pour les soldes

L’Association des commerçants du Cœur de Ville (ACCV) de Saint-Paul propose deux opérations spéciales pour les soldes, du samedi 6 au samedi 27 février 2021. Les professionnel.l.e.s du secteur promettent des bons plans et des réductions de folie.



Les magasins joueront le jeu de la nocturne le samedi 6 février. Et ouvriront de 9 à 12 heures et de 14 à 22 heures. Vous pourrez venir tenter votre chance à la roue de la fortune. La seconde opération spéciale va se tenir le samedi 13 février. Le jeu concours vous permettra de remporter des lots.