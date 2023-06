Communiqué Une "négligence inacceptable" à l'école Jean-Paul Sarthe

Le groupe de l'opposition municipale "Saint-Pierre+ Verte" réagit aux problèmes d'insalubrité de l'école Jean-Paul Sartre et dénonce des problèmes qui sont signalées à la mairie depuis 2018. "Il est urgent que la mairie prenne des mesures concrètes et immédiates pour remédier à cette situation", demande-t-il.

Le communiqué :



Depuis 2018, les problèmes d'insalubrité et de dégradations majeures sont continuellement signalés à l'école Jean-Paul Sartre à la Ravine des Cabris, Saint-Pierre. Les parents d'élèves, déjà inquiets à l'époque, avaient dénoncé des conditions désastreuses, y compris l'absence de personnel suffisant pendant la pause méridienne, des portes et des murs abîmés, ainsi que la présence de déjections et de cadavres de rongeurs dans l'établissement.



Malheureusement, en 2023, ces problèmes persistent et ont même empiré. Des rats ont été découverts dans deux salles de classe, laissant des déjections qui n'ont pas été nettoyées malgré l'intervention d'une société spécialisée. Cette situation est inacceptable et démontre un manque de responsabilité flagrant de la part de ceux qui sont en charge de garantir le bien-être et la sécurité de nos enfants.



Le silence et l'inaction de la mairie de Saint-Pierre et de la direction de la Vie éducative sont déconcertants. Il est inacceptable que nos appels à l'aide et nos demandes d'amélioration soient ignorés.



Il est urgent que la mairie prenne des mesures concrètes et immédiates pour remédier à cette situation. Les enfants de notre communauté méritent mieux, ils méritent un environnement d'apprentissage sûr et sain.



Nous exigeons que la municipalité prenne enfin ses responsabilités et agisse pour le bien-être de nos enfants. Nous ferons écho de cette situation et userons de tous les moyens pour faire entendre la voix des parents d’élèves jusqu'à ce que des actions tangibles soient prises pour résoudre ces problèmes insoutenables.