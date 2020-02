Une mule interceptée avec 300g de cocaïne et 3 kg de cannabis à Gillot

Un homme de 27 ans a été interpellé le 17 février dernier à l'aéroport de Gillot par le service des douanes. En provenance de métropole, il avait dans ses bagages des produits stupéfiants dissimulés dans des flacons de gel douche. Au total, il a tenté de faire passer 300g de cocaïne et 3 kg de cannabis pour les livrer à un destinataire sur La Réunion.



Une fois n'est pas coutume, le jeune homme, né à Toulouse, explique qu'il a accepté ce voyage car il devait de l'argent au commanditaire, mais que ce n'était pas lui qui avait procédé au chargement de la valise. Muni d'un aller simple, il a été contrôlé par les douanes et interpellé pour détention, transport et importation de stupéfiants.



Présenté ce mercredi après-midi en comparution immédiate, le prévenu, en état de récidive, risque une lourde peine de prison. Son avocat, qui n'a pas souhaité plaider en raison du mouvement social qui a débuté il y a 6 semaines, lui a suggéré de demander un délai pour préparer sa défense. Toutefois, la procureure de la République qui relève "une habitude de ce genre de dossiers" a obtenu son maintien en détention provisoire en attendant qu'il soit jugé.