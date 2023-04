Une mule arrêtée avec 247 grammes de cocaïne à Gillot

Sébastien B., 43 ans, devait répondre de transport, détention et utilisation de stupéfiants dans le cadre de la comparution immédiate. Le quadragénaire a été marqué par le chien des douanes à son arrivée à Gillot au matin du 7 avril dernier. Interrogé par les agents, il explique qu'il a fumé du cannabis avant son vol. Aguerris à l'exercice, les agents le placent sous rétention douanière pour vérifier ses bagages mais également ses intestins. Ils découvrent à la radio quelque 15 grammes de résine de cannabis et 247 grammes de cocaïne répartis en 10 pochons.



À la barre, il reconnait qu'il savait pour la cocaïne mais ignorait transporter de la résine de cannabis. Pour autant, le tribunal est interpellé par son profil atypique. Le prévenu est placé sous curatelle renforcée et affiche 9 mentions à son casier judiciaire. La dernière, en date du 23 juillet 2021, lui vaut état de récidive légale pour les mêmes faits en y ajoutant la détention d'arme de guerre, en l'état, une Kalachnikov. Autre fait troublant, il explique qu'il est accro au crack.



"J'ai fait ça par dépit financier. Je vis avec 140€ par mois et avec la promesse de 2000€ pour faire un transport, j'ai choisi la facilité. Je fréquente le milieu de la drogue, et quand ils m'ont vu dans le besoin, ils m'ont proposé de venir à la Réunion. J'ai accepté sans réfléchir vu mon addiction. Au moment où je vous parle, je suis en état de manque. Je ne travaille pas pour le salaire mais pour pouvoir me défoncer à hauteur de mon addiction. J'ai choisi la facilité pour ma consommation de 15 à 20 grammes en quelques jours", poursuit le prévenu à la barre.



"ll a le profil de quelqu'un qui est en place dans ce système"



"C'est intéressant ce qu'il explique, mais rien n'a pu être vérifié", répond le parquet. "Il a déjà été condamné pour des faits de stupéfiants en qualité de nourrice avec en plus la détention d'une arme de guerre. Il a le profil de quelqu'un qui est en place dans ce système. Au regard de la quantité, ces gens lui ont fait confiance. Même son téléphone est simple et usagé sans rien dedans, un téléphone de trafiquant. Comment peut-il consommer autant avec si peu de revenus ?", tance le procureur qui requiert 30 mois de prison dont 6 mois de sursis probatoire, une interdiction de séjour de 5 ans à La Réunion, le maintien en détention et une amende douanière de 37.200€ euros.



"Les affaires de mules sont toujours compliquées", répond la défense. "On appâte des gens fragiles et vulnérables avec des sommes considérables qu'ils ne touchent qu'après. Comment peut-on être aussi naïf ? Les vrais coupables ne sont jamais devant vous. Comme il l'a déjà fait une première fois avec 200 grammes, il s'est dit que ce serait aussi facile et il a accepté. Il est accro à la coke et ne vous a rien caché, il a cédé à la tentation", plaide la robe noire qui demande une peine moins sévère.



Le tribunal aura entendu les demandes de la défense. Le prévenu est condamné à 24 mois de prison dont 6 mois de sursis probatoire, à l'interdiction de séjour à La Réunion pour 5 ans, à une amende douanière de 37.200€ et est maintenu en détention.