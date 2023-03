Une motion de censure sans risque pour le gouvernement ?

Ce lundi verra-t-il la chute d’Elisabeth Borne ? La première ministre ne donne pas l’impression de faire ses cartons, et pour cause, comme tout l’appareil politique français, elle a sorti sa calculette.



Pour faire chuter le gouvernement lors du vote de lundi, il faut que les oppositions rassemblent au moins 287 voix. Or, pour l’instant, il en manquerait toujours une vingtaine. Les 149 députés de la Nupes devraient voter comme un seul homme la censure du gouvernement. Tout comme les 88 députés du Rassemblement national.



Les calculs sont pas bons Kevin



Ailleurs, les comptes se compliquent. Sur les 20 députés qu’il compte, le groupe LIOT n’arriverait à faire soutenir son texte qu’à 15 de ses membres. Quelques non-inscrits, comme la députée Emmanuelle Ménard, ont déjà affirmé qu’ils ne voteraient pas la censure du gouvernement.



Reste maintenant le gros morceau, le groupe LR. Composé de 61 parlementaires, il semble divisé sur la question. Eric Ciotti, député et président du parti, a bien l’intention de faire serrer les rangs derrière lui. Mais quelques frondeurs restent déterminés à faire échouer la réforme, malgré les consignes du parti. Plus tôt dans la semaine, LR a même dû préciser qu’un vote contre la réforme signifiait l’exclusion du groupe. Les parlementaires peuvent donc bien imaginer qu’un vote en faveur de la motion serait synonyme de la même sanction. Les rumeurs au palais Bourbon évoquent quand même jusqu’à 10 députés prêts à franchir le Rubicon.



On est encore loin de la trentaine de députés requis. Sans renversement de table dans les prochains jours, il est donc peu envisageable de voir Elisabeth Borne présenter sa démission au président.