Une mission du Parlement européen en septembre à la Réunion

Une mission du Parlement européen se rende à Mayotte et à l’Ile de la Réunion au mois de septembre prochain, à l'invitation de Younous Omarjee.



Selon le député européen réunionnais, "c'’est la première fois dans l’histoire qu’une délégation de députés européens non exclusivement français mais venant de nombreux éats membres de l’Union européenne se rendra à Mayotte. Le regard qui sera porté par eux sur la situation à Mayotte n’en sera que plus intéressant".



Selon lui, "c ette mission se déroulera au meilleur moment, c’est à dire à la veille des grandes négociations sur les futures fonds de la cohésion -Feder, FSE...- sur lesquels les principaux membres de cette délégation seront engagés et dans lesquels les interêts de Mayotte, de la Réunion et de l’ensemble des RUP devront être sauvegardés".



La mission sera présidée par la Bulgare Iskra Myhailova, présidente de commission "Développement régional".