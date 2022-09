Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Une micro-forêt endémique et indigène au cœur du Salon de l’Écologie 2022

16, 17 et 18 septembre à la Nordev



Bois de sable, bois de pintade, bois de fièvre, veloutier bord de mer, bois de nèfle, bois rouge… Bien d’autres espèces endémiques et indigènes de La Réunion peuplent la micro-forêt reconstituée, à découvrir au niveau du stand du Département à la Nordev, dans le cadre du Salon de l’Écologie. Les visiteurs pourront aussi « plonger au cœur des forêts réunionnaises » dans l’espace sensoriel ou « survoler les sites remarquables du Maïdo, de Cap Blanc, de la Forêt de Bélouve et du Volcan ».



Camille Clain, Vice-présidente du Département déléguée à l’Environnement et au Développement durable, a souligné que « 2022 marque les 30 ans de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Ce stand permet au public de découvrir toutes les actions qui y sont menées par la Collectivité départementale : la conservation, la gestion et la préservation de la biodiversité, sans oublier le volet pédagogique et sensibilisation du public ».

Le public scolaire était particulièrement attiré par le caractère ludique des animations proposées par le Département. « La roue des 30 ans des ENS » et la fresque relatant ses grandes étapes depuis 1992 ont suscité un véritable engouement de la part des jeunes qui ont pleinement joué le jeu. Les ateliers thématiques autour du changement climatique et du bilan carbone ont aussi vivement intéressé les visiteurs.

Camille Clain n’a pas manqué de rappeler les actions fortes menées par la Collectivité notamment dans le cadre de son Plan départemental de Transition Écologique et Solidaire (PDTS) avec, comme fer de lance, le Plan 1 Million d’Arbres pour La Réunion (P1MA). Il prévoit aussi le volet « sobriété énergétique », le plan de gestion des déchets en interne ou encore le plan de mobilité favorisant le co-voiturage et les déplacements doux. « Le Département est une collectivité pro-active en matière de Développement durable. Avec nous, soyez les gardiens de la richesse de notre biodiversité et acteurs de sa reconquête ».



Rendez-vous au Salon de l’Écologie jusqu’au dimanche 18 septembre de 9h00 à 17h00 à la Nordev.







