Une météorite de 4,56 milliards d’années s'écrase à Madagascar

Une météorite s’est écrasée dans le sud-ouest de Madagascar le 27 juillet dernier. Elle a atterri à Benenitra, sans faire de dégâts. La météorite porte désormais le même nom que la petite ville.



Ce sont les chercheurs de l’Université de Wits en Afrique du Sud qui se sont par la suite intéressés à cet objet tombé du ciel. L’un d’entre eux, Tim Marais, voyageait dans la région au moment de l’événement. Il a donc pu récolter quelques témoignages : une boule de feu, une explosion et une pluie de fragments de roche.



Les chercheurs tentent actuellement de décrire, classer et tracer l’histoire de la météorite. Selon eux, il s’agit d’une « chondrite L6 » – un type courant – qui date de la formation de notre système solaire ; soit il y a environ 4,56 milliards d’années.



En analysant la teneur en métaux et les "chondres" - les petites billes sphériques - de la météorite, les chercheurs ont pu déterminer que "Benenitra" a chauffé à une très forte température. Ils ont également contacté le laboratoire de sismologie et infrasons de l’Institut et de l’observatoire de géophysique de l’Université d’Antananarivo pour vérifier qu’une explosion ait eu lieu le 27 juillet. En effet, un "événement de libération d’énergie dans la haute atmosphère" a eu lieu.



Les chercheurs de l’Université de Wits a envoyé une demande d’enregistrement à la Société Météoritique internationale, de "Benenitra" comme la météorite la plus récente d’Afrique.