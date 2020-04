La grande Une Une mère et ses deux filles atteintes du Coronavirus témoignent Toutes trois atteintes par le coronavirus, cette maman et ses deux filles ont eu la gentillesse de nous faire part de leur parcours pendant cette difficile épreuve. La plus jeune, âgée de 24 ans, en étude d'infirmière, a aimablement répondu à nos questions, évoquant notamment le parcours de sa maman, quinquagénaire, ainsi que celui de sa soeur trentenaire. La famille revenait à La Réunion après un déplacement en métropole il y a un mois environ.

Quels ont été les premiers signes ?



Chez moi, les premiers signes ont été une toux sèche et de la fièvre ne montant pas à plus de 38,4°. Pour ma maman, ça a commencé par une toux sèche également, une perte d’appétit, des maux de tête et de la fièvre montant à 38°, puis 1 semaine après à 39,5. Ma sœur quant à elle, ça a été un petit rhume accompagné d’une petite toux sèche et une oppression thoracique.



Avez-vous une idée de comment vous avez pu l’attraper ? Les médecins ont-ils pu retracer votre chaîne de contamination ?



Nous ne savons pas comment nous l’avons attrapé car nous étions confinées sans sortir, mis à part pour faire les courses une fois, où nous étions entrées 10 par 10. Nous avons également respecté les gestes barrière, en ayant chacune son gel hydroalcoolique de poche.



Décrivez-nous comment était votre état de santé ? Comment a-t-il évolué et combien de jours avez-vous été dans cet état ?



Pour ma part, comme je l’ai mentionné juste avant, après 3 jours de toux sèche et de fièvre modérée, il y a eu 4 jours d’accalmie puis une rechute avec des maux de tête, des courbatures au niveau du dos, plutôt modérées. Une perte d’odorat et d’appétit, et vers la 3ème et dernière semaine de symptômes, une oppression thoracique. Je peux dire avoir eu des symptômes pendant 21 jours.



Pour ma maman, à la deuxième semaine, ça a été une grosse fatigue, une perte d’appétit, d’odorat et du goût. Et au 9ème jour, une difficulté respiratoire qui a nécessité une hospitalisation de 10 jours sous oxygène et traitement Azithromycine/plaquenil. Comme pour moi, les symptômes ont été présents pendant 21 jours.



Ma sœur a gardé les mêmes symptômes du début à la fin, accompagnés d’une perte d’odorat, du goût et de l’appétit, sans grosse dégradation de son état.



Votre état a-t-il nécessité des soins au CHU de Bellepierre ?



Par précaution ma sœur et moi même, à la 3ème semaine, nous avons fait une radio des poumons et un électrocardiogramme pour s’assurer que tout allait bien. Cela a nécessité une hospitalisation tout un après-midi aux urgences de Bellepierre . Et pour ma maman, sans antécédent ou maladie chronique, elle a dû être hospitalisée 10 jours au CHU de Bellepierre. Ils se sont très bien occupés d’elle.



Avez-vous eu peur que d’autres personnes de votre famille ou des amis que vous auriez côtoyés avant le confinement aient été contaminés ?



Avec nous, nous avions ma nièce âgée de 9 ans qui, après les résultats des tests, s’est avérée négative au Covid-19. Tout au long du confinement nous avons surveillé de près son état de santé qui, à l’heure d’aujourd’hui, n’a montré aucun symptôme relevant du coronavirus.



Comment avez-vous traversé la période d’isolement forcé ?



Le plus dur dans cet isolement était le fait de ne pas pouvoir voir notre mère. Mis à part ça, nous l’avons assez bien vécu, des proches nous faisaient les courses. Nous, nous occupions comme nous pouvions.



Auriez-vous un message à adresser aux gens qui ne prennent pas au sérieux les mesures de confinement et des gestes barrière ?



Certaines personnes atteintes du Coronavirus n'ont aucun symptôme, voire des symptômes légers. Ils se retrouvent dans les grandes surfaces et ne respectent pas forcément les gestes barrière, sans même savoir qu'elles sont infectées. Le risque ici est une chaîne de contamination car ce virus se propage à une vitesse incroyable.