Une mère condamnée pour avoir secoué son bébé libérée dans l'attente de son appel

En décembre 2013, une petite fille de 2 mois et demi se met à convulser. La toute petite est déjà victime du syndrôme d'alcoolisation foetale, mais les experts s'accordent sur le diagnostic : le syndrôme du bébé secoué. Aujourd'hui âgée de 5 ans, la petite fille est lourdement handicapée, elle subira les séquelles des violences subies toute sa vie. Son cerveau a été gravement endommagé, et deux de ses petites côtes étaient cassées.



La mère, condamnée aux assises le 4 mai dernier à 6 ans de prison, a fait appel de son jugement, elle est libérée dans l'attente de son nouveau procès, relate le Quotidien ce matin. La mère était en instance de séparation lorsqu'elle a violemment secoué son bébé, né prématuré et après un déni de grossesse.