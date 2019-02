Une mer à ...plus de 30°C aux Seychelles et sur les côtes ouest malgaches

2019 Fev 21 22h26 Mascareignes1: je vais aller dormir 3heures avant le prochain bulletin de cyclones pour le Pacifique Nord Ouest en rêvant des Seychelles ou de l'ouest de Mada. Une eau de surface à plus de 30°C: cela laisse songeur.2: je me souviens d'un de mes voyages aux Seychelles en Mars 2003. On courait dans la mer sans avoir la moindre retenue, même pas ce petit mouvement réflexe de quelques secondes. L'eau était tellement chaude.3: en tous les cas le Sud Ouest Indien est une belle piscine d'eau chaude, un carburant potentiel pour les cyclones éventuels de Mars et Avril qui sont souvent ceux qui atteignent des pics d'intensité élevés. Wait and See.Sur ce à plus tard.Buena Noche!Cheers,Patrick Hoareau.