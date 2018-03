Santé Une meilleure qualité de vie au travail pour réduire les problèmes de santé Hier, la Dieccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) a officiellement lancé la Semaine pour la Qualité de vie au Travail pour la CGSS (Caisse Générale de Sécurité Sociale).



A l’occasion de la 11e édition de La Semaine pour la Qualité de Vie au Travail 2014 (SQVT) du 16 au 20 juin, la CGSS, l’ARVISE et les partenaires de la prévention organisent 3 conférences pour sensibiliser et mobiliser les acteurs du monde du travail. Le Principe ? informer, témoigner et agir pour améliorer les conditions de vie au travail.



Cette année, les partenaires de la prévention mettront en lumière le thème suivant : "Le temps : concilier vie privée et vie professionnelle : santé, égalité et organisation du travail en questions."

Sur le territoire national, 84,8 % des entreprises déclarent avoir mené une action dans les douze derniers mois en faveur de la qualité de vie et de la santé au travail. C’est le résultat de l’édition 2014 du Baromètre “Qualité de vie et santé au travail” mené par CSP Formation.



La qualité de vie au travail ainsi que le bien-être et la santé des collaborateurs font désormais partie des préoccupations de l’entreprise. L’un des principaux leviers d’action pour améliorer la qualité de vie et la santé au travail est la communication interne.



Tout le monde est concerné : Quelle que soit la taille de l’entreprise, son activité, dans le secteur privé comme dans le secteur public. Néanmoins certains secteurs sont plus particulièrement touchés. On peut citer parmi ceux-ci les secteurs de la grande distribution, de l’aide et soins, et localement des collectivités territoriales.



Quels sont les enjeux ?



Le cadre de travail a de nombreuses incidences sur la vie de l’entreprise. L’aménagement des espaces de travail, l’ergonomie des postes tout comme les services proposés permettent d’accroître l’efficacité des salariés. En répondant mieux aux attentes des salariés, le sentiment d’appartenance est renforcé et l’implication de ces derniers est plus forte.



L’un des points cruciaux de l’amélioration de la qualité de vie au travail concerne la réduction des problèmes de santé en rapport avec le travail comme le stress et les TMS (troubles musculo-squelettiques). Les acteurs et préventeurs sociaux doivent agir en ce sens : une meilleure prévention des risques sur le lieu de travail fait partie des priorités d’actions. Le cheval de bataille des entreprises est de réduire les accidents du travail, les maladies professionnelles, l’absentéisme en agissant dès maintenant.



La performance de l’entreprise est liée à la qualité de vie au travail de ses salariés : des employés mieux intégrés et impliqués

contribueront au profit de l’entreprise : c’est un véritable enjeux économique.





Trois conférences les 25, 26 et 27 juin 2014, au Parc des expositions à la Nordev à Saint Denis:



Le 25 De 8h30 à 12h30

Parc des Expositions NORDEV

Conférence : Bien-être et qualité de vie au travail dans le secteur sanitaire et social.

Une matinée d’échanges et de témoignages sur la thématique Santé au travail. Les 4 Groupes Hospitaliers de La réunion : Est Réunion, Saint-Pierre, Saint-Denis et Gabriel MArtin à Saint-Paul seront présents pour présenter leurs actions et leurs démarches en terme de Qualité de vie au travail et santé sociale. Lors de cette matinée d’information, une présentation du projet de création d’un Centre de Consultation des Pathologies Professionnelles sera proposée.



Le 26 De 8h30 à 12h30

Parc des Expositions NORDEV

Conférence : Troubles Musculo-Squelettiques : faire l’état des lieux et agir.

Les Troubles Musculo-Squelettiques sont la 1ère cause de maladie professionnelle et touchent tous types d’entreprises. Comment structurer la démarche de prévention au sein des entreprises ? A travers les témoignages et retours d’expériences du groupe Vindemia, de La Créole et de la Poste, nous apporterons des réponses aux questions d’ordre social et économique levées par cette problématique. La présentation de l’offre de service TMSPROS. sera également à l’ordre du jour.



Le 27 De 8h30 à 13h

Parc des Expositions NORDEV

Conférence : Quelle qualité de vie au travail pour les petites entreprises à La Réunion ?

Lors de cette matinée d’information, une présentation de l’ANI sera proposée sur les thèmes de l’environemment physique, la qualité des relations sociales, de l’organisation du travail,... Nous bénéficierons du témoignage de l’entreprise FAGES sur les démarches et les actions entreprises dans l’entreprise pour l’amélioration de la qualité de vie au travail.

A partir de 11h : Table-Ronde avec les partenaires sociaux

Ce vendredi 27 juin, la conférence sera suivie d’une table-ronde sur l’ANI : Comment décliner l’Accord National Interprofessionnel portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle à La réunion ? A cette occasion, la CGSS et l’ARVISE signeront une convention sur les Risques Psycho-Sociaux.



Site internet : www.semainereunionnaisedelaprevention.re





