Une mauvaise campagne sucrière pour la deuxième année consécutive

Après l’Est hier, la campagne sucrière a pris fin ce vendredi dans le bassin Sud dans une ambiance morose. Le tonnage et la richesse ne sont pas au rendez-vous. Les planteurs attendent de pied ferme les négociations de la nouvelle convention canne. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 10 Décembre 2021 à 17:21

Environ 1,55 million de tonnes de canne ont été récoltées durant cette campagne sucrière 2021 avec une richesse moyenne de 13 sur l’île. "Des chiffres très mauvais par rapport aux prévisions durant deux années consécutives", déplore Olivier Fontaine, secrétaire général de la Chambre d’agriculture. En cause : la sécheresse. "On le voit, cela impacte les productions mais aussi les producteurs qui sont découragés".



Les charges ne cessent d’augmenter et les planteurs éprouvent "de plus en plus de difficultés à produire avec la disparition de certains herbicides ou engrais. La tonne d’engrais est ainsi passée de 600 à près de 1000 euros".



La Chambre verte appelle donc à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la profession avec pour levier d’action la prochaine convention canne. L’objectif est de "relancer la production et préparer la campagne 2023". Pour son président Frédéric Vienne, une bonne convention canne pour les agriculteurs passe par une amélioration de leurs revenus, en revenant sur le mode de calcul de la richesse inadapté à la coupeuse mécanique et sur la valorisation de la bagasse, "considéré comme un sous-produit alors que c’est une matière première comme le charbon ou la bille de bois qui sera d’ailleurs bientôt importée". Le président de la Chambre d’agriculture souhaite également intégrer dans les négociations les producteurs de rhum. "Ils sont aussi inquiets que nous parce qu’avec 1,55 million de tonnes il y a beaucoup moins de mélasse pour produire du rhum".



Dans ce contexte climatique et économique dégradé, Frédéric Vienne réaffirme cependant l’avenir de la canne. "Ce n’est pas nécessaire de toucher aux terres à canne pour aller vers plus de souveraineté alimentaire, il y a suffisamment aujourd’hui de surface en friche ou sous-utilisées. Il suffirait de 700 hectares supplémentaires pour y tendre et la canne occupe 23.000 hectares à La Réunion. Donc la canne a surtout de l’avenir sur le volet énergétique, dans la production de rhum, elle a aussi un rôle écologique puisqu'elle retient la terre dans les grosses intempéries, et dessine le paysage également. Donc la canne a beaucoup d’atouts en plus de la création d’emplois".



Prisca Bigot

