Une matinée récréative et sportive à Plateau Caillou

Un an déjà que l’association sportive et culturelle de Plateau Caillou (ASCPC) participe à la vie des enfants du quartier en leur proposant de multiples activités. Football, danse et boxe… Ce samedi 10 novembre 2018 se déroulait une manifestation récréative et sportive sur le stade Les Cormorans du secteur.La structure œuvrait toute la matinée pour cet événement dédié au foot. L’occasion de valoriser le travail des animateurs, effectué toute l’année auprès des marmailles de Plateau Caillou.L’objectif principal reste de faire vivre le quartier, de favoriser les échanges entre citoyens afin de les accompagner dans leur démarche.Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, présent à ce moment de partage et de convivialité, déclarait: « Nos quartiers regorgent de talents sportifs, culturels, artistiques et bien d’autres que nous devons aider, accompagner et supporter. »Parents, associations, collectivités… Le premier magistrat affiche sa conviction que personne ne peut avancer seul s’il n’est pas soutenu.